الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
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الجهاد الاسلامي: ندين سلوك الادارة الامريكية ومواقفها التي توفر غطاء سافرا لاستمرار مجازر الاحتلال ما يجعلها شريكا فعليا في هذا العدوان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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