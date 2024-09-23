الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اكثر من 20 غارة استهدفت بلدتي النبي شيث وسرعين في قضاء بعلبك

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :