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شركة الخطوط الجوية "لوفتهانزا" الالمانية تلغي رحلاتها الى تل ابيب لمدة 3 اسابيع

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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