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الاعلام العبري: 4 فرق أطفاء تعمل على اخماد حرائق اندلعت جراء سقوط صواريخ في بلدة "نطوفة" بالجليل الأسفل

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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