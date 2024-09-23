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الرئيس بزشكيان يلتقي مجموعة "الدرز" في نيويورك

الرئيس بزشكيان يلتقي مجموعة
الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

 التقى الرئيس مسعود بزشكيان، في ثاني لقاء منذ وصوله الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ، التقى مع اعضاء مجموعة "الدر" الدولية (تضم مجموعة الدرز او كبار السن، رؤساء ورؤساء وزراء سابقين لبعض الدول الذين يعملون على تحقيق السلام والأمن الدائمين).

العالم - ايران

واشار موفد ارنا من موقع الحدث، ان هذا اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي" وفي جناح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بمبنى الامم المتحدة في نيويورك.

من جانب اخر، عقد الرئيس الايراني اول لقائه في نيويورك مع رؤساء ومسؤولي وسائل الاعلام ووكالات الانباء الامريكية والدولية.

كما يعتزم الرئيس بزشكيان القاء كلمة، عند الساعة العاشرة و30 دقيقة من مساء اليوم، باجتماع دولي مصاحب تحت عنوان "الميثاق من اجل المستقبل"، يضم رؤساء جمهورية وقادة دول ممّن سيلقون كلماتهم حول "اليات تحقيق النمو وارساء السلام والامن الدوليين".

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