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مصادر لبنانية: غارات لطيران الاحتلال لمناطق البقاع الأوسط وبعلبك والهرمل

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

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