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الإطار التنسيقي العراقي يستنكر ويدين الجرائم التي ينفذها آلة الحرب الصهيونية ضد المواطنين العزل في الضاحية الجنوبية وبقية مدن لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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