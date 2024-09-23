الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الإطار التنسيقي العراقي: فتح باب التبرعات وتسيير قوافل الدعم الانساني للتعبير عن التلاحم والتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق ومقاومته البطلة

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :