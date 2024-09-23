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رئيس الجمهورية يلتقي نظيرته السويسرية في نيويورك

رئيس الجمهورية يلتقي نظيرته السويسرية في نيويورك
الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

 التقى رئيس الجمهورية "الدكتور مسعود بزشكيان"، اليوم الاثنين، الرئيسة السويسرية السيدة "فيولا امهيرد".

العالم - ايران

هذا اللقاء، يأتي في سياق مباحثات الرئيس الايراني منذ وصوله الى نيويورك الاحد لحضور اجتماع الجمعية العامة الاممية الـ 79، مع قادة ورؤساء الدول الاعضاء.

ويعتزم الرئيس بزشكيان القاء كلمة، عند الساعة العاشرة و30 دقيقة من مساء اليوم الاثنين، امام اجتماع دولي مصاحب لاجتماع الجمعية العامة، تحت عنوان "الميثاق من اجل المستقبل"، يضم رؤساء جمهورية وقادة دول ممّن سيلقون كلماتهم حول "اليات تحقيق النمو وارساء السلام والامن الدوليين".

كما سيلقي الرئيس الايراني كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم غد الثلاثاء.

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