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شرطة الاحتلال: سقوط صواريخ في مواقع بمنطقة الجليل وعيمكام وحصول اضرار

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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