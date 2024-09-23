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رئيس الوزراء العراقي: نعلن باسم العراق مضينا في تنظيم ونقل المساعدات إلى لبنان استجابة لدعوة المرجعية الدينية العليا

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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