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وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء يعلن عن جسر جوي بري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

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