بزشكيان: اغتيال الشهيد هنية لن يمر دون رد بالتأكيد

العالم - ايران

واضاف الرئيس بزشكيان ان إيران ردت على الهجوم على قنصليتها في الوقت الذي دعمت فيه الولايات المتحدة والدول الغربية الكيان الصهيوني وأثبتت قدرتها على الرد على جرائم هذا الكيان واغتيال الشهيد هنية لن يمر دون رد بالتأكيد.

وقال: لقد أثبتت ايران انها لن تخضع ابداً إلى التفاوض بفعل الضغوط والعقوبات واضاف: نتطلع إلى التفاعل البناء والصحي والمتساوي مع جميع دول العالم.

ولفت الى ان ايران مستعدة للعودة المتبادلة لجميع الأطراف إلى الاتفاق النووي مشددا بالقول: لكن من غير الممكن أن تكون الولايات المتحدة والدول الأوروبية غير مستعدة للوفاء بالتزاماتها وتطلب منا بدلاً من ذلك العودة إلى التزاماتنا.

و أكد بأن السلام والأمن يجب أن يحلا محل الحرب وسفك الدماء في العالم، وقال : إيران ليست كما تظهرها بعض وسائل الإعلام، ونحن مستعدون للعيش بسلام وأمن مع الجميع في العالم.

وقال: ان موقفنا بشان المنطقة والعالم واضح وشفاف، وعندما ترشحت للانتخابات الرئاسية في إيران، كان شعاري "الوحدة والتماسك"، لاننا مطالبون أولاً بأن نعمل على حل الخلافات في البلاد.

وتابع الرئيس الايراني : أولويتنا فيما يخص العلاقات الدولية ترتكز على دول الجوار، بأن نتفاهم مع بعضنا البعض ونحترم حدودنا وأمننا ونمنع أي عمل يضر بالأمن الداخلي لكل منّا.

وصرح بان إيران تتمتع بحضارة عمرها آلاف السنين، وما تظهره وسائل الإعلام العالمية عن إيران غير صحيح، وقال : إيران مستعدة للتعايش مع العالم بسلام وأمن ولا تسعى إلى اثارة الفوضى.

واعتبر الرئيس الايراني أن ما هو أسوأ من ارتكاب جرائم الكيان الصهيوني هو دعم هذه الجرائم من قبل الدول الرئيسية المتشدقة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، وقال: إن استمرار جرائم الكيان الصهيوني يمكن أن يتسبب في توسع نطاق الصراعات في المنطقة.