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الرئيس الايراني من نيويورك: آلة القتل الاسرائيلية هي العامل الرئيسي وراء زعزعة استقرار المنطقة

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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