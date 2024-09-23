الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني: لن نظل غير مبالين وسنقف الى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :