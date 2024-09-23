الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هل دعا الرئيس بزشكيان لخفض التوتر مع "اسرائيل"؟ عراقجي يرد

هل دعا الرئيس بزشكيان لخفض التوتر مع
الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

نفى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الموجود حاليا مع الرئيس بزشكيان في نيويورك، بشدة ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الرئيس بزشكيان بأن إيران مستعدة لخفض التوتر مع "إسرائيل"، وقال إن السيد بزشكيان لم يقل مثل هذا الكلام قط.

العالم - ايران

وأكد عراقجي أنه خلافا لما تردد، فان الرئيس بزشكيان، صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وفي لقاء مع بعض مسؤولي وسائل الإعلام الأمريكية ادان بشدة جرائم الكيان الصهيوني في غزة والعدوان على لبنان، وأكد ان هذه الجرائم تتعارض مع جميع المعايير الإنسانية والأممية ويجب ان تتوقف .

كما أوضح الرئيس بزشكيان أن هذه الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال الشهيد هنية في طهران، لن تمر دون رد، وأن هذا الرد سيتم تنفيذه في الوقت المناسب.

وأضاف عراقجي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتأكيد لن تقف غير مبالية حيال العدوان الأخير للكيان الصهيوني على لبنان وستدافع عن لبنان وتدعمه بكل الوسائل".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني يجري مباحثات مع رئيس المجلس الاوروبي