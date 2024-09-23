هل دعا الرئيس بزشكيان لخفض التوتر مع "اسرائيل"؟ عراقجي يرد

العالم - ايران

وأكد عراقجي أنه خلافا لما تردد، فان الرئيس بزشكيان، صباح اليوم بتوقيت نيويورك، وفي لقاء مع بعض مسؤولي وسائل الإعلام الأمريكية ادان بشدة جرائم الكيان الصهيوني في غزة والعدوان على لبنان، وأكد ان هذه الجرائم تتعارض مع جميع المعايير الإنسانية والأممية ويجب ان تتوقف .

كما أوضح الرئيس بزشكيان أن هذه الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال الشهيد هنية في طهران، لن تمر دون رد، وأن هذا الرد سيتم تنفيذه في الوقت المناسب.

وأضاف عراقجي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتأكيد لن تقف غير مبالية حيال العدوان الأخير للكيان الصهيوني على لبنان وستدافع عن لبنان وتدعمه بكل الوسائل".