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الصحة اللبنانية: 356 شهيدا و1246 جريحا جراء عدوان الاحتلال على الجنوب والبقاع وبعلبك منذ صباح اليوم

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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