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حزب الله ينفي ما يردده الاحتلال حول القيادي علي كركي ويؤكد انه بخير

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

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