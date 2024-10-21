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مراسل العالم يكشف حقيقة تقدم الإحتلال في بلدة عيتا الشعب

الإثنين ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني تمكّن المقاومة من إفشال محاولات التقدم التي زعم الإحتلال بأنه حاول تطويق بلدة عيتا الشعب من خلال تقدمه فيها.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه وبحسب طبيعة جغرافيا بلدة عيتا الشعب لم يستطع الإحتلال الإسرائيلي أن يتقدم إلى تلك البلدة، حيث تقدم الإحتلال من الناحية الشرقية أي من ناحية الرميش، وتقدم إلى الطريق العام الذي يفصل الرميش عن بلدة عيتا الشعب وتوقف عند بعض اللافتات التي تدل على أن هذه هي بلدة عيتا الشعب.

ونوّه مراسلنا إلى أن طبيعة القرى هناك متداخلة فيما بينها مضيفا بمحاولة الإحتلال التقدم من ناحية خلة وردة أو من مثلث القوزح وراميا.

وأضاف أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا بلدتَي يحمر الشقيف ودير سريان، من دون وقوع إصابات"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي أغار أيضًا بين حبوش وعربصاليم، فيما قام جيش الإحتلال الإسرائيلي بعمليّة تفجير منازل في بلدة عيتا الشعب، بالتّزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتَي عيتا الشعب والقوزح".

وكانت قد استهدفت غارة إسرائيلية مقهى في بلدة الخرايب الجنوبية أدت الى وقوع إصابات، كما جرى شن غارة على بلدة ديرسريان الجنوبية ومنطقة الحوش قرب مدينة صور في جنوب لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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