العالم - لبنان

وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تداعيات خطيرة للمغامرة الجديدة للصهاينة. حيث دان المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني بشدة اعتداءات الاحتلال على جنوب لبنان وانتقد دعم واشنطن لتل أبيب في اعتداءاتها المستمرة.

بدوره أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق موسكو البالغ إزاء التدهور السريع للأوضاع في الشرق الأوسط، مع تفاقم التوتر وصعوبة التنبؤ بمآلات النزاع.

فيما حذرت الأمم المتحدة من أن لبنان قد يتحول إلى “غزة أخرى” وأن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، وسط ارتفاع منسوب التصعيد، مشددة على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف.

من جهته قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن 'التكتل قلق للغاية إزاء التصعيد في لبنان، داعيا إلى 'وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق، وكذلك في غزة'.

إقليميا حذّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن التوتر يهدّد باندلاع 'حرب إقليمية شاملة'، مشدّدا على أن التصعيد 'يؤثر سلبا' على مفاوضات الهدنة في غزة. وحمّل مسؤولية ارتفاع حدّة القصف المتبادل، لسياسات أحادية واستفزازية ينتهجها كيان الاحتلال.

وفي العراق، دعا المرجع آية الله السيد علي السيستاني إلى بذل كل جهد ممكن لوقف العدوان على لبنان.

فيما أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض التضامن الكامل مع الأشقاء في لبنان أمام الغطرسة الصهيونية وآلة القتل اليومية وأبدى الاستعداد لتقديم أي مساعدة طبية وإنسانية.

كذلك أكدت مصادر عراقية أن قادة فصائل عراقية مسلحة يستعدون لعقد اجتماع لتنسيق موقفها من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ووضع آلية للردّ والدخول على خط الضغط العسكري على الاحتلال.

بدورها دانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان على مناطق لبنانية. وأكدت حركة حماس، أن العدوان الهمجي الواسع على لبنان، هو جريمة حرب، وهو يعبّر عن الطبيعة النازية للعدو، وعن المأزق الذي يعيشه نتنياهو نتيجة سياساته العقيمة والرافضة لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة.