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356 شهيدا و1246 جريحا جراء العدوان على جنوب لبنان والبقاع وبعلبك

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

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