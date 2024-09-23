عشرات الشهداء والجرحى في غارات عدوانية واسعة على مناطق لبنانية

العالم - لبنان

منعطفات جديدة دخلها العدوان الاسرائيلي على لبنان خلال الساعات الماضية، حيث تعرضت مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع شرقي البلاد، ولا تزال، لغارات عدوانية عنيفة أوقعت مئات الضحايا بين شهيد وجريح، في موجات متتالية من الإرهاب الاسرائيلي على قرى ومدن ومواقع مدنية لبنانية.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن عشرات الغارات العدوانية أدت لوقوع مجازر بشعة بحق المدنيين..هنا في قرى الجنوب اللبناني في حاروف وشوكين وغيرها من المناطق سقط عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف أبنية يقطنها مدنيون، حيث سويت بالارض بمن فيها من سكان، وليعلن وزير الصحة العامة اللبناني فراس الأبيض، على إثر تلك الغارات الوحشية ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى جراء استمرار العدوان على لبنان..

وقد أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في مؤتمر صحفي أن عدد الشهداء ارتفع الى 274 بينهم 20 طفلا و39 امرأة لحد الآن، فيما لم يتعرف على بعض الشهداء.

وفي التطورات المتلاحقة، أغارت طائرات اسرائيلية على حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت قالت مصادر عبرية انها استهدفت قياديا في حزب الله ويدعى علي كركي، بينما لم يصدر أي تفصيل من مصادر المقاومة على الاعتداء.

وشهدت عصر اليوم الاثنين مناطق واسعة في البقاع اللبناني وتحديدا في مناطق البقاع الشمالي ومدينتي بعلبك والهرمل وقرى القضاء في نحلة وشعث وسرعين والنبي شيت والخضر، غارات عنيفة استهدفت مخازن ومواقع مدنية ومنازل اوقعت شهداء وجرحى وأضرارا واسعة في الممتلكات كما طالت المارة في الشوارع.