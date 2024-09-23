الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :