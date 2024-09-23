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الرئيس بزشكيان: طالما يقتل الشعب الفلسطيني على يد الإرهاب الإسرائيلي لا يمكن الحديث عن السلام

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

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