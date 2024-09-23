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الرئيس بزشكيان في الجمعية العامة: في عالم يقتل فيه الأبرياء العزل في غزة ويتم دعم الإبادة الجماعية والإرهاب لا يمكن أن نطمئن لأي وثيقة سلام

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

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