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طيران الاحتلال يشن غارتين على بلدة ميدون في البقاع الغربي بلبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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