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492 شهيدا و1645 جريحا جراء العدوان المتواصل على لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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