الرئيس الايراني: اغتيال الشهيد هنية لن يمر دون رد

العالم-إيران

وخلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد بزشكيان أن الحظر الأحادي يعيق تحقيق التنمية المستدامة، مطالبا بإصلاحات فورية في نظام الحكم بالعالم والمؤسسات المالية الدولية من أجل إشراك الدول النامية في القرارات العالمية.

وأضاف بزشكيان أن مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية تتطلب التعاون والتفاعل المبني على العدالة والصدق. مشددا على ضرورة خلو العالم من الأسلحة النووية دون أية شروط مسبقة.

وتابع قائلا: لقد ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الهجوم على قنصليتها في دمشق، وأثبتت انها قادرة على الرد على جرائم هذا الكيان.

وصرح الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إن اغتيال الشهيد هنية مدان وفقا لكل القوانين الدولية، وبالتأكيد لن يمر دون رد.

يتبع…

يتبع…