الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيدان وإصابات في غارة لطائرات الاحتلال المسيرة على محيط مطاحن السلام شرق مدينة دير البلح وسط القطاع

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :