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كتائب القسام تعلن استشهاد قائدها الميداني حسين محمود النادر "أبوصالح" إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال خلال العدوان على لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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