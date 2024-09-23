الأردن يعلّق الرحلات الجوية إلى بيروت

العالم-لبنان

وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني في بيان:"حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحليا، اتخذت الهيئة قرارا بإيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين استشهاد 492 شخصا بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة أكثر من 1645 في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ صباح الاثنين 23 سبتمبر على مناطق مختلفة في لبنان.

وتعد هذه الحصيلة الأعلى في يوم واحد منذ بدء المواجهات بين حزب الله وكيان الاحتلال في 8 أكتوبر 2023.