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الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان ونحذر من الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

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