الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية على أطراف بلدة العاقبية بجنوب لبنان

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :