تعزيزات برا وجوا تصل إلى قاعدتين أمريكيتين شرقي سوريا

العالم-الامريكيتان

ارسل الجيش الأمريكي، يوم الإثنين، تعزيزات جديدة عبر قافلة برية من الشاحنات التي تحمل المعدات عسكرية ولوجستية إلى "كونيكو"، قادمة من قاعدة (تل بيدر) شمالي الحسكة، أقصى شمال شرق سوريا.

كما أرسل الجيش الأمريكي شاحنات كبيرة محملة بالحواجز الأسمنتية الضخمة من الحسكة إلى قواعده في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وبعد يوم واحد من قصفها، هبطت طائرة شحن تابعة لـ "التحالف الأمريكي" في قاعدة (الشدادي) جنوبي الحسكة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، ذلك في إطار التعزيزات المستمرة في المنطقة، ويأتي ذلك عقب الهجوم الأخير الذي شهدته القاعدة مساء أمس الأحد.

كما أجرت قوات "التحالف الأمريكي" تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في قاعدة "خراب الجير" بريف رميلان النفطية شمال الحسكة، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة، وضرب أهداف وهمية، بالتزامن مع تحليق الطيران المروحي التابع لـ"التحالف" على علو منخفض.