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إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في المناطق الواقعة جنوب شرق حيفا وفي العفولة ومنطقة الناصرة

الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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