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إطلاق صلية صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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