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المقاومة اللبنانية تقصف مصنع المواد المتفجرة في زخرون (على عمق 60 كلم) بصلية من صواريخ "فادي2"

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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