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المقاومة اللبنانية تقصف قاعدة عاموس (قاعدة النقل والدعم اللوجستي للشمال) بصلية من صواريخ "فادي1"

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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