الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

في لقائه مع أردوغان

بزشكيان: المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لتحقيق الوحدة

بزشكيان: المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لتحقيق الوحدة
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

 أكد الرئيس الايراني الدكتور مسعود بزشكيان أن المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة الرامية إلى خلق الوحدة.

العالم - ايران

وخلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان يوم الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الدكتور بزشكيان: إن إنشاء سوق مشتركة كبيرة في المنطقة واجراء التبادلات الأكاديمية والعلمية والاقتصادية يمكن أن يظهر عظمة العالم الإسلامي للعالم.

وأكد الرئيس الايراني: إن المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لخلق الوحدة بيننا، وفي ظل هذه الوحدة لن نشهد أبدا جرائم مثل ما تحدث في غزة.

من جانبه اعتبر الرئيس التركي في هذا اللقاء اقتراح الرئيس الايراني بشأن إنشاء شبكة اتصالات إقليمية قيمًا للغاية.

روابط ذات صلة

الرئيس بزشكيان: يجب وقف المجازر في غزة والعدوان على لبنان سريعا

الرئيس الايراني: العقوبات الأحادية تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة