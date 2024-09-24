بزشكيان: المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لتحقيق الوحدة

العالم - ايران

وخلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان يوم الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الدكتور بزشكيان: إن إنشاء سوق مشتركة كبيرة في المنطقة واجراء التبادلات الأكاديمية والعلمية والاقتصادية يمكن أن يظهر عظمة العالم الإسلامي للعالم.

وأكد الرئيس الايراني: إن المستقبل الأفضل للدول الإسلامية يعتمد على الجهود الناجحة لخلق الوحدة بيننا، وفي ظل هذه الوحدة لن نشهد أبدا جرائم مثل ما تحدث في غزة.

من جانبه اعتبر الرئيس التركي في هذا اللقاء اقتراح الرئيس الايراني بشأن إنشاء شبكة اتصالات إقليمية قيمًا للغاية.