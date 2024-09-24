بزشكيان: نبحث عن لغة ورؤية مشتركة للتعاون مع الدول الأخرى

العالم - ايران

وخلال استقباله يوم الاثنين بالتوقيت المحلي لنيويورك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "تشارلز ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبي، اكد الرئيس بزشكيان أن عالم اليوم بحاجة الى الحوار والتفاعل أكثر من أي وقت مضى، بدلا عن لغة القوة والتهديد، موضحا أن التباعد وعدم التفاعل يخلق تصورات تصبح أساسا لسوء الفهم وتكثيف الخلافات، لكن الحوار والتفاعل المباشر يمكن أن يعكس وينقل القضايا بشكل أفضل.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الحكومة تسعى إلى توسيع التفاهم والتعاطف والتعاون سواء داخل البلاد أو على الساحة الإقليمية والدولية، وأضاف: بالطبع، عبور سياج الأفكار والمعتقدات ليس بالمهمة السهلة ويستغرق الأمر وقتا، لكننا نسعى للوصول إلى لغة ونظرة مشتركة للتعاون مع الدول الأخرى في مختلف المجالات من أجل التقدم المشترك، والحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد للوصول إلى هذه النظرة واللغة المشتركة.

واعتبر استمرار وتصاعد جرائم الكيان الصهيوني أخطر ما يثير قلق المنطقة والعالم اليوم وقال: لقد حاول الكيان الصهيوني جر الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الحرب باغتيال ضيفنا العزيز "الشهيد هنية" في اليوم التالي لمراسم تنصيبي رئيسا للجمهورية.

وشرح الرئيس بزشكيان أسباب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ومن بينها 70 عاما من الاحتلال والجرائم التي ارتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، قائلا: أي قاعدة وإطار قانوني دولي سمح لكيان لمجرد امتلاكه القوة لقصف النساء والأطفال والأبرياء العزل في المستشفيات والمدارس والملاجئ! بأي مبرر يتفرج العالم على هذه الجرائم ولا يتخذ إجراءات عملية وفعالة لوقفها؟!.

وحول حرب اوكرانيا اكد إن جمهورية إيران الإسلامية لم تعط مطلقًا صواريخ باليستية لروسيا، وفي الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسعى فقط إلى وقف الصراع وإحلال السلام.

وفيما يتعلق بالقضية النووية قال ان جمهورية إيران الإسلامية اثبتت عزمها على حل القضية ونحن اليوم مستعدون للتفاوض والسعي لحل القضية.

واضاف: إيران لم ولن تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال، وهي ترحب وتدعم أي عمل يهدف إلى إحلال وتعزيز السلام والأمن في المنطقة والعالم.

*رئيس المجلس الاوروبي

وفي هذا اللقاء، وصف "شارل ميشيل" أيضاً حديثه مع الرئيس بزشكيان بأنه بناء، وقال: "نعتبر انتخابكم للرئاسة نافذة وفرصة جديدة لإحياء المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. لقد درسنا آراءكم بعناية، ونعتقد أننا نستطيع أن نجعل من الروح والمبادئ التي أكد عليها فخامتكم، خاصة في مسألة احترام تنوع الأفكار والتسامح ، أساساً للتفاعلات البناءة.

وفي إشارة إلى الوضع الحالي في المنطقة والعالم، طرح رئيس المجلس الأوروبي الطلب الرئيسي للاتحاد الأوروبي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإجراء محادثات جادة حول القضايا الدولية وأضاف: ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية للقيام بدورها البناء في القضية الفلسطينية والصراع في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق بشأن القضية النووية.

واضاف: ان الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وله مواقف واضحة بشأن حق الفلسطينيين في تشكيل دولة مستقلة.

وذكر أننا مستعدون دائما للتعاون والحوار لإيجاد حلول مشتركة لمختلف القضايا، معربا عن أمله في استمرار الحوارات والتفاعلات بين الجانبين.