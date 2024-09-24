لحظة بلحظة.. عدد الشهداء في لبنان يرتفع الى 492 وحزب الله يدك عمق الكيان

العالم - لبنان

وأفاد الاعلام الحربي بأن مجاهدي المقاومة قصفوا مطار مجيدو العسكري 3 مرات غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ “فادي 1″ و”فادي 2”.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنها قصفت قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ “فادي 2”.

كما قصفت المقاومة ولأول مرة، مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصلية من صواريخ “فادي 2”.

وقصفت المقاومة أيضاً قاعدة عاموس (القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصلية من صواريخ “فادي 1”.

ويشن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على لبنان استهدف مناطق جنوبية مختلفة وفي البقاع شرقي البلاد، أدى إلى استشهاد نحو 500 مواطن، وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

وردت المقاومة على العدوان باستهداف مواقع وثكنات العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، من بينها قاعدة “عميعاد” شمال غرب بحيرة طبريا، ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا المحتلة.

كما ردت المقاومة على العدوان واستهدفت المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا، وثكنة يوآف بالجولان السوري المحتل، ومقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة، بالإضافة إلى قاعدة رامات ديفيد الجوية.

في السياق، استشهد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا و58 سيدة وأصيب 1645 بجروح، بحسب ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث جديد لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ صباح الاثنين.

وفيما يلي أحدث التطورات حول العدوان الصهيوني على لبنان ورد المقاومة عليه لحظة بلحظة...

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- إعلام الاحتلال: نقل 4 مستوطنين إلى مستشفى العفولة تعرضوا لإصابات خلال قصف من لبنان

- وسائل إعلام عبرية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة حيفا و"الكريوت" وشفاعمرو وسقوط صواريخ في "الكريوت"

- مصادر عبرية: بلاغات عن سقوط صواريخ قرب حيفا وفرق الإسعاف تهرع للمكان

- إعلام الاحتلال: تجدد دوي صفارات الإنذار في نهاريا

- انتهاء عمليات الإغاثة وتأكد ارتقاء 10 شهداء من عائلة واحدة في مجزرة إثر غارة إسرائيلية على منزل في شعت في البقاع

- المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا قاعدة عاموس (قاعدة النقل والدعم اللوجستي للشمال) بصلية من فادي 1

- فيديو.. من سماء مدينة حيفا شمال فلسطين المحتلة بعد رشقة صاروخية من لبنان

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- المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا مصنع المواد المتفجرة في زخرون (على عمق 60 كلم) بصلية من فادي 2

- المقاومة الإسلامية تقصف مطارات الإحتلال وقواعده في الشمال وصواريخها تصل إلى 60 كلم في عمق الكيان

- المنار: سلسلة رشقات صاروخية أطلقت من لبنان بإتجاه الاراضي المحتلة

- إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي بشكل مستمر في عدة مناطق محتلة جراء الرشقات الصاروخية من لبنان

- المقاومة الإسلامية تقصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ “فادي 2”

- مجاهدو المقاومة الإسلامية يقصفون مطار مجيدو العسكري غرب ‏العفولة بصليات من صواريخ “فادي 1″ و”فادي 2”

- إعلام العدو: الدفاعات الجوية تحاول اعتراض رشقة صاروخية في سماء العفولة والناصرة في العمق وسط دوي صفارات الإنذار

- إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في العديد من البلدات ”الإسرائيلية” متجاوزة حيفا وصولًا إلى العفولة ومرج ابن عامر

- المقاومة الإسلامية في العراق تعلن أنها استهدفت بالطيران المسيّر “الأرفد” هدفاً في الجولان المحتل

- رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري : أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار

- وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتمادي إلى 492 شهيدا بينهم 35 طفلا و58 سيدة و1645 جريحا

- صواريخ المقاومة الإسلامية تصل حيفا وصفد والجولان ومحيط تل أبيب وتدك قواعد استراتيجية للكيان الصهيوني

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