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وكالة الأنباء اللبنانية: طيران الاحتلال أغار صباحا على مدخل صور وجل البحر وكان أغار ليلا على بلدتي معركة والحوش في جنوب البلاد

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

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