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الاعلام العبري: نقل 4 اسرائيليين الى المستشفى بالعفولة جراء قصف من لبنان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

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