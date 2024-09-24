الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: شركات طيران أعلنت اليوم عن إلغاء رحلاتها من وإلى "إسرائيل"

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :