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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال يشن 3 غارات جوية صباحا على بعلبك ودورس والبزالية

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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