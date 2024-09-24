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4 شهداء بغارة للاحتلال في خان يونس واخرى تستهدفت حي الزيتون شرقي عزة

4 شهداء بغارة للاحتلال في خان يونس واخرى تستهدفت حي الزيتون شرقي عزة
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، بغارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الزيتون جنوب شرقي غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مراسلها، بأن المسعفين انتشلوا جثامين أربعة شهداء، وعددا من الجرحى، إثر غارة للإحتلال استهدفت منزلا لعائلة حرب في محيط إسكان القلعة بمدينة خان يونس، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة فجر اليوم أيضا، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين في حيي تل الهوا والصبرة بمدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطنا، وإصابة 95,878 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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