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مصادر لبنانية: حرائق في بلدة انصارية بجنوب البلاد جراء غارات الاحتلال

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

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