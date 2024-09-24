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الاعلام العبري: بلاغات عن سقوط صواريخ قرب حيفا وفرق الاسعاف تهرع للمكان

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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