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الاعلام العبري: اطلاق حوالي 20 صاروخا من لبنان تجاه شمال فلسطين

الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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