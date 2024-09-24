كاميرا العالم تجول منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت

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واعلن حزب الله تعليقًا على ادعاءات الاحتلال باغتيال القائد ‏علي كركي في بيان له:" إنّنا نؤكد أنّ الأخ العزيز المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في ‏كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن".

وأشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إلى أن قائد الجبهة الجنوبية والرجل الثالث في "حزب الله" علي كركي، كان الهدف المنشود.

هذا واستشهد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا و58 سيدة وأصيب 1645 بجروح، بحسب ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تحديث جديد لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ صباح الاثنين.

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